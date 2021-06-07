В Подмосковье началась реорганизация службы крови

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Реорганизация службы крови началась в Московской области. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства здравоохранения Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате реорганизации образуется новое учреждение Службы крови – "Московский областной центр крови".

Он будет создан путем слияния Московской областной, Воскресенской, Подольской, Орехово-Зуевской и Щелковской станций переливания крови. Новое учреждение будет отвечать за заготовку, хранение, переработку и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов в стационарных и выездных условиях.

Отмечается, что создание единого Центра крови Московской области позволит обеспечить соблюдение единых требований по заготовке, улучшить маршрутизацию и повысить безопасность компонентов крови.