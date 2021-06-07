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Мужчина попал в больницу из-за падения дерева в центре Москвы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Дерево из-за порыва ветра упало на автомобиль в центре Москвы, пострадал находившийся в машине 32-летний мужчина.

"Днем 7 июня вблизи жилого дома, расположенного на Рочдельской улице в Москве, в результате шквалистого ветра произошло падение дерева на автомобиль, в котором находился мужчина 1989 года рождения. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь", - сообщила журналистам представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Обстоятельства случившегося устанавливаются в ходе доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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