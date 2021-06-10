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Источник узнал об обысках у судебных приставов на западе Москвы

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Москве по делу о хищении денег умершего с использованием подложных исполнительных листов прошли выемки документов в нескольких отделах службы судебных приставов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сегодня в двух межрайонных отделах судебных приставов во 2-м Мосфильмовском переулке проведены выемки документов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что дело возбудили по жалобе родственников умершего, которые обнаружили, что с его банковского счета пропала сумма денег.

"Выяснилось, что деньги сняты по исполнительному листу. Проверка показала, что документ поддельный - соответствующее исполнительное производство не возбуждалось", - сказал источник.

Он добавил, что в деле пока нет подозреваемых.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Москва ФССП

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