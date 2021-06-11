Синоптики пообещали жару в Москве и области к концу следующей недели

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Погода в Москве и области начнет улучшаться с воскресенья, 12 июня будет еще дождливым, но теплым, к концу следующей недели воздух прогреется до июльских 28 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Праздничный день в Москве будет все-таки с дождями, будут условия для грозовой деятельности, усиление ветра до 15 метров в секунду, день будет дождливый и ветреный, но теплый, уже температура заметно повысится", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

Он уточнил, что со второй половины дня 12 июня погода в столичном регионе начнет меняться, что связано с изменением направления воздушных масс северо-восточных на южные, что принесет повышение температуры воздуха и уменьшение осадков. В субботу в Москве ожидается +21...+23 градусов, по области до +24 градусов.

"Изменение направления воздушных масс приведет к тому, что ситуация в воскресенье еще улучшится, температура будет +23...+25, и интенсивность осадков существенно уменьшится. Еще будут кратковременные дожди, но уже не такие интенсивные, как были", - сказал Вильфанд.

По его словам, начиная с воскресенья и все последующие дни "будет много солнца, совершенно другой тип погоды".

"И следующая неделя будет совершенно комфортной, дневные температуры до среды от 21 до 26 градусов тепла, такая летняя и нежаркая погода. Но к четвергу температуры будут уже 26-27 градусов тепла, по области до + 29, переменная облачность, возможны небольшие дожди", - сообщил Вильфанд.

Он сказал, что погода в четверг и до конца недели будет напоминать июльскую. "Будет до 27-28 тепла, и это уже такое июльское лето", - отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ.