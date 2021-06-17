Детсад эвакуировали в Королеве из-за проникшего на территорию мужчины

Он угрожал взорвать здание

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В подмосковном Королеве эвакуировали детский сад после проникновения на территорию мужчины, угрожавшего взорвать учреждение, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина незаконно проник на территорию детского сада "Теремок", вошел внутрь и сообщил персоналу о том, что якобы заминировал учреждение. Он тут же был задержан охраной и передан полиции", - сказал источник.

Из здания вывели 60 детей и 20 сотрудников детсада, здание осматривают кинологи.

По предварительным данным, угрожавший взрывом мужчина психически нездоров и наблюдается в психдиспансере.