Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:22Заразились
на 17.06В России 5 264 047+14 057В мире 177 040 182+396 349

Детсад эвакуировали в Королеве из-за проникшего на территорию мужчины

Он угрожал взорвать здание

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В подмосковном Королеве эвакуировали детский сад после проникновения на территорию мужчины, угрожавшего взорвать учреждение, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина незаконно проник на территорию детского сада "Теремок", вошел внутрь и сообщил персоналу о том, что якобы заминировал учреждение. Он тут же был задержан охраной и передан полиции", - сказал источник.

Из здания вывели 60 детей и 20 сотрудников детсада, здание осматривают кинологи.

По предварительным данным, угрожавший взрывом мужчина психически нездоров и наблюдается в психдиспансере.

Королев

Новости

Около 140 пациентов с COVID-19 попали в Коммунарку после вакцинации

ВТБ закрыл сделку по продаже гостиницы "Пекин" в Москве

Московским предприятиям грозят штрафы до 1 млн руб. за непривитых работников

В Москве с 15 июля начнут проверять ход обязательной вакцинации

В Москве с 15 июля начнут проверять ход обязательной вакцинации
Пандемия коронавируса

В Москве обязали вакцинировать от COVID 60% работников ряда сфер. Обобщение

Роспотребнадзор предписал привить в Москве 60% работающих людей

Роспотребнадзор предписал привить в Москве 60% работающих людей

Еще несколько кафе в Москве могут закрыть на 90 суток за работу ночью

Еще несколько кафе в Москве могут закрыть на 90 суток за работу ночью
Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" против индийского штамма

Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" против индийского штамма

Кафе Gucci в центре Москвы временно закрыли за нарушение COVID-мер

Собянин заявил о взрывном росте диагностики COVID в последние дни

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');