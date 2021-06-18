В подмосковном Фрязино в котельной произошел взрыв

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Газовоздушная смесь сдетонировала в котельной в подмосковном Фрязино, пострадавших нет, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Взрыв газовоздушной смеси произошел при разжигании котла в котельной в одноименном проезде. Пострадавших по предварительным данным нет", - сказал собеседник агентства.

По его данным, здание сильно повреждено.

"В здании, где располагалась котельная, выбиты почти три десятка окон. Поврежден фасад", - сказал источник.