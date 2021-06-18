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В строительной отрасли Москвы создадут цифровую экосистему

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В столице по аналогии с платформами "Сбер" и "Тинькофф" будет создана цифровая экосистема для участников строительной отрасли, рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в пятницу.

"Столичный стройкомплекс уже начал работу над масштабным проектом - формированием цифровой экосистемы, многосторонней цифровой платформы, которая позволит в перспективе обеспечить доступ к широкому спектру услуг и сервисов через "единую точку входа", - рассказал Левкин в интервью "Строительной газете".

В качестве успешных примеров таких платформ в России, он назвал экосистемы "Сбер", Яндекс, Mail.ru, "Тинькофф" и Rambler.

"Наличие подобной экосистемы позволит участникам строительства обеспечить оперативный доступ ко всем необходимым сервисам и услугам, а также оперативно получать информационную и консультационную поддержку", - пояснил Левкин.

Глава департамента отметил, что задача на ближайшее будущее - выстроить клиентский путь предоставления услуг в сфере строительства за счет перехода к комплексным услугам, предоставляемым с использованием единой цифровой площадки.

"За счет работы всех участников строительства в единой электронной среде будут исключены лишние и ненужные взаимодействия и, как следствие, сократится общий срок проведения процедур без ущерба для качества и безопасности строительства", - добавил Левкин.

Москва Сергей Левкин

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