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В Подмосковье число пациентов с COVID-19 на ИВЛ выросло в 1,5 раза

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в Подмосковье существенно выросло по сравнению с предыдущей волной пандемии. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Ситуация в Московской области тяжелая, опасная. Госпитализация (людей с поражением COVID-19) зашкаливает. У нас в первую и вторую волну эпидемии лежало на ИВЛ 170, максимально 220-230 человек. Сейчас – 350-370 человек", - приводятся слова Воробьева в анонсе интервью каналу RTVI, который размещен в телеграм-канале СМИ.

Он также отметил, что возраст больных "помолодел".

"Если раньше это была группа 50 плюс, хотя большинство было 60 плюс, то сейчас от 20 до 45 лет – эта категория прибавила каждая по 6%, то есть от 20 до 30 – плюс 6 процентов, и от 30 до 50 – плюс 6 процентов в этой возрастной группе", - добавил Воробьев.

Московская область Андрей Воробьев коронавирус

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