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На юге Москвы горит склад на площади 600 кв. метров

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Складское здание загорелось в московском районе Царицыно, сообщает в четверг Главное управление МЧС РФ по Москве.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Промышленная, дом 11 "А", где по предварительной информации происходит возгорание на 2-ом этаже 3-х этажного складского здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара около 600 кв. метров.

Москва Царицыно

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