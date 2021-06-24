В Подмосковье изменили порядок платы за изменение вида разрешенного использования земли

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Новый порядок платы за изменение вида разрешенного использования земли введен в Московской области: платежи будут выставляться до изменения характеристик в Росреестре. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

За изменение вида разрешенного использования земельных участков плата взималась постфактум – после изменения. Новый законопроект позволит выставлять платежи до момента изменения характеристик в Росреестре в Едином государственном реестре недвижимости. Это сделает прозрачной структуру начислений, понятной процедуру для граждан и сократит операционные действия по администрированию такого вида доходов, говорится в сообщении.

Ранее собственники участка получали уведомление об оплате поcле внесения данных об изменении ВРИ земли. В связи с этим возникали прецеденты, когда правообладатель отказывался платить за процедуру.

Плата за изменение ВРИ введена в Подмосковье в 2014 году.

В помощь предпринимателям и физическим лицам в Подмосковье действует рассрочка на оплату изменения ВРИ, если сумма превышает 300 тыс. рублей.