ФАС изучит изменение тарифов аэропортов Московского авиаузла

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба России проанализирует изменение тарифов на наземное обслуживание авиакомпаний в аэропортах Московского авиационного узла, сообщило ведомство.

"Антимонопольное ведомство запросило информацию, обосновывающую изменение отдельных тарифов, у аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", - сообщили в ФАС, не уточняя подробностей.

ФАС регулирует несколько базовых тарифов российских аэропортов: на взлет-посадку, услуги авиабезопасности, предоставление терминала пассажирам и их обслуживание, заправку и хранение авиатоплива. Для аэропортов Москвы в 2015 году было сделано исключение: эти тарифы были дерегулированы. При этом если аэропорт решает повысить сборы, не позднее чем за десять дней он должен проинформировать об этом ФАС.

Как сообщалось, в апреле сборы и тарифы для российских авиакомпаний повысил аэропорт "Внуково": индексация была в диапазоне от 3,8% до 5,6%. Тарифы "Шереметьево" были проиндексированы в январе 2021 года, "Домодедово" - в октябре 2020-го.