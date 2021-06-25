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Скульптуры богини здоровья Гигиеи вернули на фасад аптеки Феррейна в Москве

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Скульптуры богини здоровья Гигиеи вернули после реставрации на фасад бывшей аптеки Феррейна на Никольской улице, дом 19-21, строение 2, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Сегодня скульптуры богини здоровья Гигиеи после долгожданной реставрации вернулись на фасад знаменитого здания бывшей аптеки Феррейна. Работы по их установке, как и в случае с демонтажем проводились специалистами ночью", - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Монтаж выполнялся на высоте 12 метров на уровне третьего этажа.

Скульптуры богини здоровья Гигиеи реставрировали впервые за 120-летнюю историю здания. Реставрация длилась полгода.

В конце XIX - начале XX века аптека была самой известной в Москве и крупнейшей в Европе. Четыре одинаковых статуи богини здоровья – главная особенность внешнего убранства здания бывшей аптеки. При советской власти бывшая аптека Феррейна стала называться сначала центральной, потом – аптекой №1. Она просуществовала до 2000 года.

Сейчас здание бывшей аптеки Феррейна – объект культурного наследия регионального значения. Планируется, что реставрационные работы по фасадам здания будут продолжены.

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