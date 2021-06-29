Архсовет поддержал реконструкцию гостиницы "Варшава" в Москве

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Архсовет Москвы поддержал проект реконструкции гостиницы "Варшава" на Калужской площади, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Представляя проект, архитектор Сергей Чобан отметил, что здание станет самостоятельным, как это было по первоначальному замыслу его проектировщиков.

"Это два здания, которые сейчас выглядят как полтора. Рядом выдающееся здание вестибюля метро "Октябрьская" Кольцевой линии. Они создавали композицию двух участков. В 70-е годы была попытка объединения с новым объемом", - сказал Чобан.

Архитекторы предлагают снова выделить его как самостоятельное. "Концепция нового здания - гостиница, где есть номера и для длительного проживания. Основной вход по дворе, поскольку подъезд машин не может располагаться с угла. Здание делаем чуть выше, но это и на пользу - оно остается близким по высоте окружающим домам. Архитектура здания должна быть спокойной", - подчеркнул Чобан.

Реализация проекта, как ожидается, займет около трех лет, уточнил архитектор.

Существующее здание не имеет охранного статуса. Использование его первоначального фасада авторы проекта сочли "неразумным". Запланирован полный демонтаж.

На территории планируется построить новое девятиэтажное здание гостиницы с залом ресторана. В здании будут расположены номера площадью от 26 до 100 кв.м. Общая площадь строения составит около 10 тыс. кв.м. Комплекс планируется выполнить в классическом стиле. Стилистически здание дополнит сложившийся ансамбль Калужской площади.

По словам Чобана, он предлагает заказчикам проекта сохранить проход к метро через внутренний двор гостиницы.

Гостиница "Варшава", которая сейчас имеет три звезды, расположена на Садовом Кольце, в 50 метрах от станции метро "Октябрьская" Кольцевой линии. Сейчас в отеле 137 номеров, большинство из которых выходят окнами на Садовое кольцо, Калужскую площадь и Ленинский проспект. В нескольких минутах ходьбы расположен Парк Горького, Центральный дом художника, парк искусств Музеон.