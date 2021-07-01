В Подмосковье изменили правила получения лицензии на продажу алкоголя

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - С 1 июля в Подмосковье для получения права на розничную продажу алкоголя предпринимателям больше не нужно получать бланк лицензии в печатном или электронном виде, документ заменит запись в электронном реестре. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

"Выдача лицензий на розничную продажу алкоголя в Подмосковье перешла на реестровую модель. Это значит, что теперь юрлицам больше не нужно получать лицензию на бланке строгой отчетности в МФЦ или в виде электронного документа в личном кабинете на портале госуслуг. Все нужные сведения будут храниться в государственном электронном реестре лицензий и будут выдаваться по требованию заявителя. Такая мера упростит для бизнеса получение разрешения и избавит от бумажной волокиты", - цитирует министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара пресс-служба.

Услуга "Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Московской области" предоставляется на региональном портале госуслуг. Получить услугу онлайн могут юридические лица в разделе "Развитие бизнеса" – "Лицензирование и разрешения".

Чтобы получить услугу, необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), заполнить электронную форму заявления, приложить необходимые документы. После рассмотрения заявления решение придет в личный кабинет заявителя. Государственная пошлина за 1 год действия лицензии на розничную продажу алкоголя составляет 65 тысяч рублей.

Услугу предоставляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. С момента запуска электронной услуги в 2017 году на портале ею воспользовались 14 тыс. раз.