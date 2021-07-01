В Москве объединят Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Строящиеся Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии московского метро в перспективе планируется объединить в один радиус, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время стартуют проекты строительства новых радиальных линий - Бирюлевский и Рублево-Архангельской. Это очень нужные и важные для транспортного обслуживания горожан линии. Однако для формирования полноценного транспортного каркаса в перспективе их надо будет объединить в единую ветку", - сказал Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума. Он отметил, что в настоящее прорабатывается возможность соединения линий в центральной части города.

РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКУЮ ЛИНИЮ МЕТРО НАЧНУТ АКТИВНО СТРОИТЬ ПОСЛЕ 2022 ГОДА



Сейчас идет подготовка документов, идут предпроектные работы. Планируется приступить к строительству конструкций станции на пересечении со станцией "Карамышевская" ➡️ https://t.co/2Mb0kBzBUo#Москва #БКЛ pic.twitter.com/qkCxOyNJqu — Стройкомплекс Москвы (@stroimosru) November 19, 2020

"Это технически сложный проект, сейчас оцениваем возможность реализации и наиболее удобные варианты", - сказал заммэра.

Ранее заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев в интервью "Интерфаксу" сообщал о возможности соединения двух линий. "Мы закладываем возможность продления Бирюлевской ветки на присоединенные территории Москвы с одной стороны, а также на северо-запад города. Предварительно радиус уйдет от территории ЗИЛа в сторону "Москва-Сити" и там соединится с другой перспективной линией метро - Рублево-Архангельской", - говорил Бахирев.

Он отмечал, что в результате Москва получит новую диаметральную линию, которая не будет заходить внутрь действующего кольца подземки, охватывая дополнительные районы города.

Ранее в июне глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявлял, что специалисты завершают проектирование первого этапа Бирюлевской линии метро - от станции "ЗИЛ" до станции "Бирюлево". Строительство Бирюлевской линии планируется начать после 2025 года.

Как ожидается, Бирюлевская ветка пройдет через семь районов столицы: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники. Пассажиры получат возможность удобной пересадки на МЦК, МЦД-5 и Большую кольцевую линию. На линии планируется построить три пересадочных узла: ТПУ "ЗИЛ-2", ТПУ "6-я Радиальная улица", ТПУ "Бирюлево-Пассажирская 2".

Работы по строительству первого участка Рублево-Архангельской линии метро между станциями "Шелепиха" и "Липовая Роща" начнутся уже в этом году, говорил Загрутдинов. На участке протяженностью 12,65 км запроектировано шесть станций. В целом ветка пройдет от ММДЦ "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского.