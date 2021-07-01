Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:45Заразились
на 01.07В России 5 538 142+23 543В мире 182 202 370+391 839

В Москве объединят Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Строящиеся Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии московского метро в перспективе планируется объединить в один радиус, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время стартуют проекты строительства новых радиальных линий - Бирюлевский и Рублево-Архангельской. Это очень нужные и важные для транспортного обслуживания горожан линии. Однако для формирования полноценного транспортного каркаса в перспективе их надо будет объединить в единую ветку", - сказал Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума. Он отметил, что в настоящее прорабатывается возможность соединения линий в центральной части города.

"Это технически сложный проект, сейчас оцениваем возможность реализации и наиболее удобные варианты", - сказал заммэра.

Ранее заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев в интервью "Интерфаксу" сообщал о возможности соединения двух линий. "Мы закладываем возможность продления Бирюлевской ветки на присоединенные территории Москвы с одной стороны, а также на северо-запад города. Предварительно радиус уйдет от территории ЗИЛа в сторону "Москва-Сити" и там соединится с другой перспективной линией метро - Рублево-Архангельской", - говорил Бахирев.

Он отмечал, что в результате Москва получит новую диаметральную линию, которая не будет заходить внутрь действующего кольца подземки, охватывая дополнительные районы города.

Ранее в июне глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявлял, что специалисты завершают проектирование первого этапа Бирюлевской линии метро - от станции "ЗИЛ" до станции "Бирюлево". Строительство Бирюлевской линии планируется начать после 2025 года.

Как ожидается, Бирюлевская ветка пройдет через семь районов столицы: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники. Пассажиры получат возможность удобной пересадки на МЦК, МЦД-5 и Большую кольцевую линию. На линии планируется построить три пересадочных узла: ТПУ "ЗИЛ-2", ТПУ "6-я Радиальная улица", ТПУ "Бирюлево-Пассажирская 2".

Работы по строительству первого участка Рублево-Архангельской линии метро между станциями "Шелепиха" и "Липовая Роща" начнутся уже в этом году, говорил Загрутдинов. На участке протяженностью 12,65 км запроектировано шесть станций. В целом ветка пройдет от ММДЦ "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского.

Москва метро

Новости

В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона"

В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона"
Пандемия коронавируса

Кремль признал проблемы с системой QR-кодов в Москве

Кремль признал проблемы с системой QR-кодов в Москве
Пандемия коронавируса

Омбудсмен Москвы сообщила о жалобах на кампанию по вакцинации от COVID

Омбудсмен Москвы сообщила о жалобах на кампанию по вакцинации от COVID
Пандемия коронавируса

COVID-заболеваемость в Москве за сутки выросла на 30%

В Москве началась ревакцинация "Спутником V" и "Спутником Лайт"

Пандемия коронавируса

МВД в Москве с начала года завело 44 дела об изготовлении поддельных COVID-документов

МВД в Москве с начала года завело 44 дела об изготовлении поддельных COVID-документов
Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд продлил арест журналиста Сафронова до 7 октября

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 6%

Заммэра Москвы Бирюков назвал недавние ливни стресс-тестом

Заммэра Москвы Бирюков назвал недавние ливни стресс-тестом

В "Москвариуме" на ВДНХ родился улыбающийся скат

В "Москвариуме" на ВДНХ родился улыбающийся скат
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');