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Взрыв произошел в квартире в центре Москвы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Баллон для заправки зажигалок взорвался в одной из квартир по улице Качалинская, 9 в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы.

"По Качалинской, 9 был пожар на кухне, в квартире на 8 этаже. Возгорание составило 1 кв. м и было ликвидировано до приезда спасателей. Также нарушено остекление из-за разрыва баллона для заправки зажигалок", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что пострадавших в результате происшествия нет, обстановка на месте спокойная.

В пресс-службе "Мосгаза" со своей стороны журналистам сообщили, что причиной инцидента в жилом доме на улице Качалинская является перегрев газового баллончика для поджига. "Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны. Газовая плита не повреждена, угрозы для населения нет, никто не пострадал", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что заявка в категории "Хлопок" поступила в Центральное диспетчерское управление "Мосгаза" в 11:04 по каналам экстренной линии "112".

"Дом по адресу: ул. Качалинская, д.9 - это девятиэтажное жилое здание с четырьмя подъездами. Технический осмотр газового оборудования и газовых приборов производился в августе 2020 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что аварийная бригада "Мосгаза" сразу после поступления заявки оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры.

Ранее информированный источник сообщал, что в Таганском районе Москвы произошел взрыв в квартире дома.

"Сегодня около 11:30 в доме на улице Качалинская на 8 этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. Нарушено остекление окон квартиры", - сказал собеседник агентства.

Информированный источник сообщил, что проводится эвакуация жильцов.

Собеседник агентства сообщал, что на балконе в квартире сдетонировали три 100 мл баллончика с жидкостью для заправки зажигалок.

Москва МЧС Мосгаз

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