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Николая Сличенко похоронят на Троекуровском кладбище

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Церемония прощания с художественным руководителем Московского цыганского театра "Ромэн", народным артистом СССР Николаем Сличенко пройдет в театре 4 июля, сообщили в театре.

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Церемония прощания с артистом, как уточнили в театре, начнётся в 10:00, гражданская панихида - в 12:00. После состоится отпевание в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.

Худрук театра "Ромэн" скончался на 87-м году жизни 2 июля.

Николай Сличенко родился в 1934 году в цыганской семье. В 1951 году поступил в труппу театра "Ромэн", в 1977 году возглавил его. В театре, кино, на эстраде исполнял цыганские, эстрадные песни, старинные романсы.

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Николай Сличенко Ромэн

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