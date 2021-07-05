Airbus из Уфы аварийно приземлился с неисправным шасси в "Шереметьево"
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский аэробус из Уфы приземлился в Москве с неисправным шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Самолет Airbus A-321 выполнял рейс из Уфы. Перед посадкой командир сообщил о неисправности передней стойки шасси и запросил аварийную посадку в "Шереметьево", - сказал источник.
Службы аэропорта были приведены в повышенную готовность.
"Самолет удалось посадить благополучно. Никто не пострадал", - сказал источник.