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Airbus из Уфы аварийно приземлился с неисправным шасси в "Шереметьево"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский аэробус из Уфы приземлился в Москве с неисправным шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Airbus A-321 выполнял рейс из Уфы. Перед посадкой командир сообщил о неисправности передней стойки шасси и запросил аварийную посадку в "Шереметьево", - сказал источник.

Службы аэропорта были приведены в повышенную готовность.

"Самолет удалось посадить благополучно. Никто не пострадал", - сказал источник.

Шереметьево Москва Уфа Airbus

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