Торговое здание построят на привокзальной пощади в Мытищах

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - На Привокзальной площади в Мытищах построят многофункциональное здание площадью 2,4 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

"Мособлархитектура одобрила проект здания напротив железнодорожного вокзала г. Мытищи. Новый многофункциональный центр будет выходить на площадь тремя парадными порталами-витражами с главным входом", - говорится в сообщении.

Здание замкнет пространство привокзальной площади. В Мособлархитектуре отметили, что на 1 и 2 этажах двухэтажного многофункционального центра будут располагаться магазины, в подземном этаже - технические и складские помещения. Главный вход будет ориентирован в сторону вокзала, а вдоль восточного фасада здание будет раскрыто к пешеходному потоку витринами коммерческих помещений со своими отдельными входами.