Прокуратура начала проверку по факту осквернения мемориала в Можайске
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Несколько подростков в Можайске развели костер у мемориала в честь победы в Великой Отечественной войне, сообщила журналистам представитель Мособлпрокуратуры Наталия Григорьева.
По ее словам, Можайской городской прокуратуре поручено провести проверку по данному факту.
Прокуратура Московской области проверит деятельность органов и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.