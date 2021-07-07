Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:27Заразились
на 07.07В России 5 682 634+23 962В мире 184 612 003+453 745

Абоненты "Мегафона" столкнулись с трудностями при оплате парковки с помощью смс

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - При оплате парковки автомобилей в Москве с помощью смс по номерам "Мегафона" возникают сложности. Они носят временный характер, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Временные сложности при оплате парковки по смс у абонентов Мегафона. Пока "Мегафон" устраняет проблему, можете пополнить парковочный счет и оплатить парковку в приложении "Парковки Москвы", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что оплатить парковку также можно с помощью сервиса "Личный кабинет" на сайте "Московского паркинга" (parking.mos.ru). Еще один способ оплаты – через ближайший паркомат.

Все остальные операторы и сервисы оплаты московских парковок работают в обычном режиме, добавили в ведомстве.

Мегафон

Новости

Участницу Pussy Riot Алехину вновь задержали после 15 суток ареста

Пандемия коронавируса

ФСО прервет разводы караулов в Кремле из-за коронавируса

Пандемия коронавируса

Голикова заявила о необходимости сохранить COVID-ограничения в Москве

Пандемия коронавируса

Пушкинский музей, ГИМ и Третьяковка не планируют вводить QR-коды

Аномальная жара до 35 градусов вернется в Москву

Аномальная жара до 35 градусов вернется в Москву

Несколько музеев Москвы ввели систему посещения по QR-кодам

Несколько музеев Москвы ввели систему посещения по QR-кодам
Пандемия коронавируса

Первых подростков-добровольцев в Москве вакцинировали от COVID

Пандемия коронавируса

Чиновников попросили дать общепиту Москвы больше времени на вакцинацию

Система QR-кодов может появиться в театрах Москвы в рамках эксперимента

Система QR-кодов может появиться в театрах Москвы в рамках эксперимента

Полиция задержала директора научно-образовательного центра РАНХиГС

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');