Абоненты "Мегафона" столкнулись с трудностями при оплате парковки с помощью смс

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - При оплате парковки автомобилей в Москве с помощью смс по номерам "Мегафона" возникают сложности. Они носят временный характер, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Временные сложности при оплате парковки по смс у абонентов Мегафона. Пока "Мегафон" устраняет проблему, можете пополнить парковочный счет и оплатить парковку в приложении "Парковки Москвы", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что оплатить парковку также можно с помощью сервиса "Личный кабинет" на сайте "Московского паркинга" (parking.mos.ru). Еще один способ оплаты – через ближайший паркомат.

Все остальные операторы и сервисы оплаты московских парковок работают в обычном режиме, добавили в ведомстве.