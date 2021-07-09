В Москве случился пожар в частной клинике

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - На северо-западе Москвы произошел пожар в частной клинике, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Персонал и пациентов оттуда эвакуировали.

В клинике с дневным стационаром, котораяа находится по адресу улица Габричевского, дом 5, корпус 10, случился пожра в одном кабинете, уточнил он.

По его словам, причиной возгорания могли стать неисправность электропроводки и оборудования.

"По предварительным данном закоротило проводку и оборудование. Что первично предстоит установить", - сказал собеседник агентства.

Чуть позднее информированный источник сказал, что горела наркоклиника и пожар в ней потушили.

"Пожар ликвидирован, площадь составила 5 кв м. По уточненным данным, кто-то из пациентов намеренно или нет поджег личные вещи и мебель", - сказал он.