Движение на МЦД-2 полностью восстановили

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Москве после аварии восстановили движение поездов на Курско-Рижском диаметре (МЦД-2). Вечером в пятницу на этой линии на станции "Москва-товарная" остановился поезд.

В 20:35 городской Дептранс сообщил, что движение на МЦД-2 возобновилось по обоим путям, но в направлении Подольска поезда будут проезжать станцию "Калитники" без остановки. Застрявший поезд убрал с путей вспомогательный локомотив.

О сбое чиновники предупредили в 18:55. Около 19:30 Дептранс сообщил, что движение восстановили по одному пути в реверсивном режиме.