Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:18Заразились
на 09.07В России 5 733 218+25 766В мире 185 557 387+481 535

Движение на МЦД-2 полностью восстановили

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Москве после аварии восстановили движение поездов на Курско-Рижском диаметре (МЦД-2). Вечером в пятницу на этой линии на станции "Москва-товарная" остановился поезд.

В 20:35 городской Дептранс сообщил, что движение на МЦД-2 возобновилось по обоим путям, но в направлении Подольска поезда будут проезжать станцию "Калитники" без остановки. Застрявший поезд убрал с путей вспомогательный локомотив.

О сбое чиновники предупредили в 18:55. Около 19:30 Дептранс сообщил, что движение восстановили по одному пути в реверсивном режиме.

Москва Дептранс МЦД-2 Калитники

Новости

Начальник подмосковного отдела МВД арестован за подготовку убийства

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве вновь начала расти

Станцию метро "Смоленская" в Москве открыли после реконструкции

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлили до вечера пятницы

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлили до вечера пятницы

Глава подмосковного отдела полиции задержан за подготовку убийства предпринимателя

Движение поездов метро от "Спортивной" до "Тропарево" приостановят с 17 июля

Движение поездов метро от "Спортивной" до "Тропарево" приостановят с 17 июля

Путин проехался на "Аурусе" по ЦКАД и отметил жесткие стыки на трассе

В Подмосковье открыли финальный участок ЦКАД

Источник сообщил о визите делегации движения "Талибан" в Москву

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор заверил, что в Москве достаточно вакцин от COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');