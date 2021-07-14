В столице построят еще один мост через Москву-реку

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Еще один мост через Москву-реку появится в Москве в створе Берегового проезда, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"В створе Берегового проезда планируется строительство нового моста через Москву-реку протяженностью 390 метров и шириной под две-три полосы движения в каждом направлении. В настоящее время проводятся торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В свою очередь глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту.

"Победителю конкурса в проектной документации, помимо моста, необходимо предусмотреть строительство эстакады протяженностью 280 метров от мостового сооружения за перекресток проектируемого проезда № 2017 , съезда с моста через реку Москву на Береговой проезд протяженностью 120 метров, а также строительство съезда с Берегового проезда на мост через реку Москву протяженностью 120 метров", - добавил глава департамента.

Строительство девяти новых мостов планируется завершить в столице до конца 2024 года. Уже в этом году планируется завершить сооружение моста через реку Сходня в рамках реконструкции Волоколамского шоссе, четыре других возведут в составе участка Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе - их строительство завершат в следующем году.