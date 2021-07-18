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Массовое ДТП в московском Лефортово привело к паузе в трамвайном движении

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На юго-востоке Москвы в районе Лефортово из-за массовой аварии было приостановлено трамвайное движение, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Красноказарменной улице в районе 1-го Краснокурсантского проезда из-за ДТП шести автомобилей на путях задерживаются трамваи № 24, 37, 43, 50. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - сказано в сообщении.

В 21:17 дептранс в телеграме объявил о возобновлении трамвайного движения на Красноказарменной улице.

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