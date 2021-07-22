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Власти заявили, что в Москве питьевая вода из-под крана соответствует нормам

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Более 1 млн анализов воды проведено в Москве в первом полугодии, они показывают, что питьевая вода в городе полностью соответствует гигиеническим нормативам, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - сказал Бирюков журналистам в четверг.

По его информации, ежедневно столица потребляет 2,8 млн кубометров воды, в городе проложено более 13 тыс. км водопроводных сетей.

"Специалисты круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов", - заявил заммэра.

Он пояснил, что контроль качества воды начинается с водохранилищ, где пробы отбираются на разной глубине. "Контролировать качество воды, помимо лабораторных исследований, помогают автоматические анализаторы, установленные на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети", - подчеркнул заммэра.

Бирюков уточнил, что для оперативной проверки проб используются специально оборудованные передвижные экспресс-лаборатории, которые незаменимы при выполнении анализов непосредственно на месте проведения работ на водопроводных сетях.

Он отметил, что при необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки воды, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров

"Благодаря этому устраняются неприятные запахи и привкусы, происходит глубокое осветление воды, ее обеззараживание", - добавил заммэра.

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