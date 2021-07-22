На севере Москвы обустроят панда-парк

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На севере Москвы в пойме реки Чермянки обустроят веревочный парк площадью 900 квадратных метров с двумя маршрутами для детей и взрослых, сообщил сайт мэрии.

Он займет участок между проездом Дежнева и улицы Молодцова и станет частью будущего парка "Яуза". Для детей на высоте 1,5 м там устроят веревочный лабиринт, мост с препятствиями, вертикальную сеть "паук" и другие аттракционы.

Трасса для взрослых пройдет на высоте 4,5 м и будет предполагать перемещение с вертикальными захватами, спуск по натянутому тросу, преодоление моста с кочками и вертикальных брусьев и прочее.

Парк по периметру огородят улавливающей сетью.

Строители уже начали монтировать опоры. Завершить работы они планируют к концу сентября.

Парк "Яуза" вдоль реки станет единой зеленой зоной протяженностью более 16 км, от МКАД до Ростокинского акведука. Для него благоустроят 49,1 га территорий. В 2021 году в рамках проекта собираются обустроить два пойменных участка Чермянки, главного притока Яузы в черте города, говорил ранее мэр Сергей Собянин.

Там планируют обустроить прогулочные маршруты со спусками к воде, детские площадки и спортивную зону с тренажерами, скейт-парком, теннисными кортами, хоккейной коробкой и площадкой для стритбола. Вдоль берега засеют луговой газон, установят смотровые площадки, в парке - кормушки для птиц. По обоим берегам Чермянки проложат экотропу на сваях, в нескольких местах она будет проходить по переходам через реку.