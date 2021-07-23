В Москве на выходные пообещали комфортную погоду с холодными ночами

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие выходные дни в Москве и области будет до 23-24 градусов тепла, но ночью может похолодать до 7-12 градусов, новое повышение температуры воздуха ожидается с началом следующей недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На выходные нас ждет хорошая комфортная погода, температурный фон около нормы, но его особенностью будет большой суточный ход: днем воздух прогреется до 21-23 градусов, а ночные температуры будут опускаться до 10-12 градусов", - сказал Вильфанд в пятницу.

По его словам, такая разница в дневных и ночных температурах объяснятся тем, что будет дуть северный ветер, который "при отсутствии облачного покрывала создает условия для выхолаживания".

"Поэтому создается интересная ситуация: днем в воскресенье будет солнышко и 22-24 градуса, а в ночь на понедельник температура воздуха составит 7-12 градусов, а в отдельных низинных участках Московской области опустится до 3 градусов", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Потепление

Вильфанд сообщил, что уже с понедельника "пойдет изменение циркуляции воздуха, давление будет повышаться, и Москва окажется в области высокого давления".

"Температура воздуха (в понедельник) будет уже повыше, около +25, во вторник (27 июля) она поднимется еще на пару градусов, а в среду (28 июля) ожидается опять вполне жаркая погода: ночью около 15-16 градусов, днем до 26-30", - уточнил он.

Вильфанд также сказал, что осадков, по прогнозам, в ближайшие дни не ожидается, будет много солнца, но в целом "погода будет разной".