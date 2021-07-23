Дмитровский переулок в центре Москвы полностью перекроют на выходных

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Автомобильное движение в Дмитровском переулке полностью перекрывается с 23:00 пятницы до 06:00 понедельника для замены асфальта, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"В работах задействуем более 40 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

В мэрии пояснили, что обеспечить безопасное движение автотранспорта и пешеходов без перекрытия невозможно из-за большого количества инженерных коммуникаций в узкой проезжей части.

"Объехать можно по улицам Большая Дмитровка и Петровка", - уточняется в сообщении.

Власти города уточнили, что подъезд к домам в Дмитровском переулке будет разрешен исключительно местным жителям и спецтехнике.