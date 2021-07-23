Суд назначил лингвистическую экспертизу по делу Дудя о пропаганде наркотиков

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Зюзинский суд Москвы назначил психолого-лингвистическую экспертизу по административному делу о пропаганде наркотиков в интервью, которые брал журналист и блогер Юрий Дудь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Дудю вменяется пропаганда пропаганда наркотических и психотропных средств с использованием интернета (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ). В пятницу суд приступил к рассмотрению его дела.

Административное дело было возбуждено в апреле 2021 года после обращения в МВД организации "Лига безопасного интернета".

Позднее директор организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила, что в ходе административного расследования был проведен ряд "официальных экспертиз", которые подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух видеоинтервью Дудя - с украинским блогером Ивангаем (Иван Рудской) и российским рэп-исполнителем Моргенштерном (Алишер Валеев).