В Киевском направлении МЖД 24 июля запустят компенсационные автобусы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Двадцать компенсационных автобусов будут курсировать на Киевском направлении в период ограничения движения электричек 24 июля, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

"24 июля с 01:35 до 21:35 будут закрыты первый и третий пути на станции Лесной городок и первый путь на участке Внуково - Толстопальцево в связи с переключением третьего пути на новую ось. Для пассажиров назначены 20 компенсационных автобусов", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в 09:20 и 12:10 будет отправляться автобус от Киевского вокзала до автобусной остановки "Бекасово-1", в 19:00 автобус отправится в обратном направлении. В 19:50 от Киевского вокзала отправится автобус к станции "Нара" и с остановками по требованию до станции "Бекасово". В 13:40 от автобусной остановки "Станция Солнечная" на улице Попутной, рядом будет отправляться автобус до остановки "Пл. Кокошкино". Также в 17:30 от автобусной остановки "Станция Солнечная" будет отправляться автобус до остановки "Бекасово-1". В 09:55 и 19:30 отправятся автобусы по маршруту "Солнечная - Лесной Городок", в 12:15, 17:00, 19:30, 21:05 автобус отправится от остановки "Лесной городок" в одноимённом посёлке городского типа и проследует по маршруту "Лесной городок - Киевский вокзал".

В ночь на 25 июля из-за отменённого поезда назначен автобус "Киевский вокзал - Нара", он отправится в 00:50 от автобусной остановки 454 автобуса у Киевского вокзала.

В пресс-службе уточняют, что для проезда на автобусе необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.