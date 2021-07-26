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Три московских авиапредприятия вложат в модернизацию 1 млрд рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Москве три предприятия авиационной отрасли, обладающие статусом промышленного комплекса, благодаря поддержке города до конца 2021 года смогут инвестировать в свое развитие свыше 1 млрд рублей, сообщил через пресс-службу заммэра столицы Владимир Ефимов.

Это производитель топливных систем для авиадвигателей, предприятие, специализирующееся на проектировании и производстве ракетоносцев и самолетов специального назначения, а также машиностроительное конструкторское бюро.

По словам Ефимова, столичные авиапредприятия выпускают двигатели, шасси, навигационные комплексы, электронику, за 2020 год они выпустили авиационной продукции более чем на 140 млрд рублей. Восемь предприятий имеют статус промышленного комплекса, который позволяет им экономить средства за счет предоставляемых городом преференций и вкладывать их в модернизацию производства.

Москва Владимир Ефимов

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