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Дачи в Новой Москве подорожали в полтора раза за год

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Вторичная загородная недвижимость в Новой Москве за год подорожала на 55%, в Московской области – на 31%, сообщила пресс-служба агентства "Инком-Недвижимость".

"За исследуемый период средние цены на вторичную "загородку" в новой Москве увеличились на 55,6%, составив 22 млн рублей, в Подмосковье - на 31%, до 5,7 млн рублей. Объем предложения снизился на 27% и 18% соответственно", - говорится в сообщении.

Самые доступные дачи стоят от 1,5 млн рублей. Обычно это участок площадью 4-6 соток с каркасным домиком 50-80 кв. м, электричеством и летним водопроводом.

Средняя площадь выставленных на продажу участков составляет 10 соток, домов – 126 кв. метров. При этом средний срок экспонирования составляет 124 дня для Новой Москвы (на 44% меньше, чем годом ранее) и 147 дней для области (на треть меньше). При этом количество выставленных лотов снизилось на 27 и 18% соответственно.

"Новая Москва является эксклюзивной локацией с ограниченным объемом предложения. Поскольку эта территория предназначается для расширения столицы и возведения городской застройки, большого пополнения экспозиции "загородки" здесь не ожидается", - отметил руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимости" Дмитрий Таганов.

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