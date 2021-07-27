Фигуранты дела об убийстве боксера и бизнесмена Боляна получили от 8 до 11 лет

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил к длительным срокам заключения трех обвиняемых в убийстве чемпиона мира по тайскому боксу, бизнесмена Ашота Боляна.

"Черемушкинский районный суд Москвы на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор в отношении трех мужчин в возрасте от 36 до 50 лет Андроника Сираканяна, Андрея Борисенко и Аршака Балагозяна",- сообщила журналистам представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В зависимости от рода и степени участия они осуждены за совершение преступлений, предусмотренных частью 3, 5 статьи 33, частью 1 статьи 105 УК РФ (организация убийства и пособничество в его совершении), частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)"

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Балагозяна к 10 годам лишения свободы, Борисенко – к 11 годам лишения свободы, и Сираканяна – к 8 годам лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии строго режима, сказала Нефедова.

Суд также удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны о возмещении морального вреда на общую сумму более 2,8 млн рублей.

По словам Нефедовой, в сентябре 2019 года Балагозяну от неустановленного лица поступил заказ на убийство чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Он привлек к исполнению преступления двух своих знакомых Сираканяна и Борисенко. После этого в течение месяца соучастники следили за жертвой, изучая его образ жизни, маршруты передвижения и распорядок дня, тем самым планируя дальнейшее его убийство.

13 ноября 2019 года они подкараулили боксера у его дома на Нахимовском проспекте в Москве. А когда тот вышел на улицу и подошел к своей машине, Борисенко подбежал к нему и выстрелил ему в голову, после чего скрылся с места происшествия совместно с соучастником – Сираканяном.

От полученных ранений чемпион скончался на месте.

В свою очередь представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила, что местонахождение фигурантов было установлено в марте 2020 года, и они были задержаны.

"На стадии предварительного расследования соучастники всячески противодействовали установлению обстоятельств совершенного преступления, сообщая противоречивые сведения относительно своего алиби. Однако следствием указанная информация опровергнута и получены неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность подсудимых к инкриминируемым преступным деяниям",- отметила Иванова.

Кроме того, добавила она, в отношении иных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к его совершению.