Москва подключила еще три больницы к проекту по видеонаблюдению за новорожденными

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Москве еще три больницы ввели возможность для родителей следить за новорожденными детьми по видеотрансляции, сообщила заммэра города Анастасия Ракова. Это инфекционная клиническая больница №2, Морозовская детская больница и роддом при ГКБ №15 имени Филатова.

Ракова напомнила, что проект по видеонаблюдению за новорожденными в 2020 году запустили в перинатальном центре больницы № 24. Если сервис будет востребован, его расширят и на другие больницы, пообещала она.

В таких больницах камеры устанавливаются на аппарат, в котором ребенок проходит лечение, по решению главного врача. Трансляция ведется круглосуточно кроме моментов, когда с ребенком проводят медицинские манипуляции или когда идут технические работы на оборудовании. Смотреть трансляцию можно с любого устройства, в том числе со смартфона, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Право смотреть трансляцию родители ребенка могут получить, подав соответствующее заявление. Индивидуальную временную ссылку на видеотрансляцию им присылают на электронную почту. В Департаменте информационных технологий уточняют, что видео транслируется только онлайн, записи не хранятся и не передаются для дальнейшего использования, а доступ к ним есть только у родителей и ограниченного круга технических специалистов.