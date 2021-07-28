Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:07Заразились
на 28.07В России 6 195 232+22 420В мире 195 329 696+614 584

ВДНХ отметит 82-летие парадом ретроавтомобилей и показом спектакля "Война и мир"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие выходные ВДНХ в Москве отметит свое 82-летие, рассказал журналистам в среду коммерческий директор комплекса Тимур Зельдич.

В частности, музей гаража особого назначения проведет заезды кортежных мотоциклов, которые запланированы на 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 субботы и воскресенья. Музей транспорта Москвы организует парад ретроавтомобилей, который состоится 31 июля в 10:50 от Октябрьской площади. Участники проедут до площади Промышленности, где позже пройдет выставка машин. Кроме того, 1 августа пройдет парад автомобильного клуба "Москвич".

Площадки ВДНХ в честь праздника организуют бесплатные экскурсии. На них можно будет попасть в центре "Космонавтика и авиация", в музеях ВДНХ и кукол, центре славянской письменности "Слово". Запланированы также туры по территории выставки и мастер-классы.

В рамках празднования Дня рождения на выставке будет работать две гастрономические площадки - Restomarket и "Советский пикник". На первой представят блюда от производителей экологической продукции, на второй будут предлагать походную еду.

Завершится праздник симфоническим спектаклем "Война и мир", в котором задействованы актеры театра и кино Дарья Мороз, Станислав Дужников и Анатолий Белый. "В спектакле принимает участие три артиста, которые своим чтением преображают, с другой точки зрения дают посмотреть на произведение, которые все мы с вами читали в школе", - рассказал "Интерфаксу" Артур Григорянц, генеральный продюсер международного фестиваля искусств "Вдохновение", в рамках которого проводится спектакль.

Он также сообщил, что 1 августа на ВДНХ пройдут завершающие мероприятия фестиваля "Вдохновение". В их числе - премьера спектакля "Колхозница и рабочий", а также оперные и балетные кинопоказы.

ВДНХ открылась 1 августа 1939 года. Сегодня это один из крупнейших выставочных комплексов Москвы.

ВДНХ

Новости

До 30% месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру

До 30% месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру

Источник сообщил о пожаре в детской больнице в Москве

Фигуранты дела об убийстве боксера и бизнесмена Боляна получили от 8 до 11 лет

В Москве задержали кандидата в депутаты от КПРФ Удальцову

"Оранжевый" уровень опасности из-за жары вновь объявлен в Москве

Пандемия коронавируса

Суточная COVID-смертность в Москве стала минимальной за месяц

Суточная COVID-смертность в Москве стала минимальной за месяц

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре во вторник

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре во вторник
Пандемия коронавируса

Собянин спрогнозировал упор медицины на реабилитацию после COVID-19

Собянин спрогнозировал упор медицины на реабилитацию после COVID-19

Цены на заправках Москвы ускорили рост

Подавший сигнал бедствия самолет Belavia экстренно сел в "Домодедово"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');