ВДНХ отметит 82-летие парадом ретроавтомобилей и показом спектакля "Война и мир"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие выходные ВДНХ в Москве отметит свое 82-летие, рассказал журналистам в среду коммерческий директор комплекса Тимур Зельдич.

В частности, музей гаража особого назначения проведет заезды кортежных мотоциклов, которые запланированы на 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 субботы и воскресенья. Музей транспорта Москвы организует парад ретроавтомобилей, который состоится 31 июля в 10:50 от Октябрьской площади. Участники проедут до площади Промышленности, где позже пройдет выставка машин. Кроме того, 1 августа пройдет парад автомобильного клуба "Москвич".

Площадки ВДНХ в честь праздника организуют бесплатные экскурсии. На них можно будет попасть в центре "Космонавтика и авиация", в музеях ВДНХ и кукол, центре славянской письменности "Слово". Запланированы также туры по территории выставки и мастер-классы.

В рамках празднования Дня рождения на выставке будет работать две гастрономические площадки - Restomarket и "Советский пикник". На первой представят блюда от производителей экологической продукции, на второй будут предлагать походную еду.

Завершится праздник симфоническим спектаклем "Война и мир", в котором задействованы актеры театра и кино Дарья Мороз, Станислав Дужников и Анатолий Белый. "В спектакле принимает участие три артиста, которые своим чтением преображают, с другой точки зрения дают посмотреть на произведение, которые все мы с вами читали в школе", - рассказал "Интерфаксу" Артур Григорянц, генеральный продюсер международного фестиваля искусств "Вдохновение", в рамках которого проводится спектакль.

Он также сообщил, что 1 августа на ВДНХ пройдут завершающие мероприятия фестиваля "Вдохновение". В их числе - премьера спектакля "Колхозница и рабочий", а также оперные и балетные кинопоказы.

ВДНХ открылась 1 августа 1939 года. Сегодня это один из крупнейших выставочных комплексов Москвы.