Прогулочный катер перевернулся в Крыму из-за увидевших медузу туристов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Прогулочный катер перевернулся в 10 км от мыса Фиолент в Севастополе из-за ажиотажа, который вызвала у отдыхающих медуза в Черном море.

Как сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте, инцидент произошел накануне.

Люди на катере увидели в морской воде медузу. Все кроме капитана вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось.

В итоге 10 туристов оказались в воде.

На помощь терпящим бедствие пришли два проходивших рядом экскурсионных судна. Они вытащили людей из воды и доставили на берег. Пострадавших нет.

Транспортная полиция и следователи главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю проводят проверку.