Нижегородцы смогут бесплатно воспользоваться московским метро или МЦК

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Бесплатную поездку на метрополитене или Московском центральном кольце (МЦК) получат пассажиры, прибывающие из Нижнего Новгорода на Восточный вокзал столицы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"В этом году у москвичей есть особый повод познакомиться с Нижним Новгородом, а нижегородцам в честь 800-летия города мы дарим бесплатную поездку на метро или МЦК и нашу карту "Тройка", - привели в пятницу в ведомстве слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В департаменте добавили, что разовую бесплатную пересадку пассажиры из Нижнего Новгорода смогут получить на станциях "Черкизовская" столичного метро и "Локомотив" МЦК. Акция продлится с 1 августа по 31 декабря.

Кроме того, к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода будет выпущена транспортная карта "Тройка" в специальном дизайне. Ее будут бесплатно раздавать волонтеры на Московском вокзале в Нижнем Новгороде.

В перспективе "Тройку" планируют использовать в Нижнем Новгороде.

"Тройка" работает в Тульской и Московской областях. Пилотный проект по ее использованию реализуют в Комсомольске-на-Амуре, Ульяновске, Ярославской области, Пермском крае, Калуге. Запуск карты производится в Ленинградской области и Хабаровском крае.