Из-за строительный работ ограничит проезд на ряде улиц Москвы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Из-за строительных и инженерных работ движение в нескольких районах Москвы будет ограничено, сообщает портал мэра столицы.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом ограничений.

С 9 по 12 августа по ночам частично перекроют одну из полос улицы Ивана Франко в районе пересечения с улицей Коцюбинского.

Временно ограничивать движение с 9 августа по 15 ноября будут на участках улицы Маршала Конева и 1-го Волоколамского проезда.

С 9 августа по 25 сентября работы пройдут на Лужнецком мосту — для автомобилистов станет недоступна одна полоса проезжей части. На время здесь уберут выделенную полосу для общественного транспорта.

У подъездной дороги к аэропорту "Внуково" ограничения будут действовать с 11 августа по 30 ноября.

Из-за строительства станции "Каховка" Большой кольцевой линии метро с 11 августа будет ограничено движение на улице Удальцова. Там перекроют одну полосу проезжей части.

Дорожные работы продолжатся и на юге Москвы. С 10 августа там ограничат движение на нескольких участках Варшавского шоссе, на Нагатинской улице, в Хлебозаводском проезде.