В Москве реконструируют и надстроят электроподстанцию "Очаково"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Москве одобрен проект реконструкции электрической подстанции "Очаково" на Рябиновой улице, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Для этого чиновники одобрили внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для соответствующего участка земли (улица Рябиновая, владения 45-А, 47А).

В результате подстанцию смогут реконструировать и увеличить ее площадь с нынешних 5500 квадратных метров до суммарной поэтажной площади в 35 908 квадратных метров.

Также на участке площадью 0,05 га рядом со станцией могут построить объекты коммунального обслуживания, автосервис и паркинг. Их общая суммарная поэтажная площадь не должна превышать 548 квадратных метров.