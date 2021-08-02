В центре Москвы трамваи четырех маршрутов встали из-за аварии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В центре Москвы отключилась кабельная линия и без напряжения оказалась трамвайная контактная сеть на участках от станции метро "Чистые пруды" до Серпуховской Заставы и от Павелецкого вокзала до Динамовской улицы, сообщил городской Департамент транспорта.

Сбой затронул трамваи маршрутов №№ А, 3, 38, 39.

Департамент временно изменил их маршруты на время ремонта, которым занимаются аварийные службы Московских кабельных сетей.

"Маршруты трамваев временно изменены: А - от Новоконной площади до станции метро "Пролетарская"; №3 - от Балаклавского проспекта через станцию метро "Тульская" до ул. Серпуховский Вал; №38 - на двух участках: от Черемушек через станцию метро "Тульская" до Новоданиловского проезда и от ул. 3-я Владимирская до станции метро "Пролетарская"; №39 - от станции метро "Университет" через станцию метро "Тульская" до Новоданиловского проезда", - говорится в сообщении.

На вставших участках вместо трамваев пустили автобусы: от метро "Чистые пруды" через метро "Павелецкая" до метро "Пролетарская".

На участке от метро "Павелецкая" до Яузских Ворот департамент рекомендует пользоваться автобусом № 158 и электробусом "К".