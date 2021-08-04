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Пьяный обнаженный мужчина подрался с полицейским в Москве

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали нетрезвого голого мужчину, который ударил сотрудника МВД по голове после требования покинуть проезжую часть.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления полиции, инцидент произошел 2 августа. На улице Николоямская, на проезжей части был замечен пьяный мужчина без одежды. На требование сотрудника полиции покинуть проезжую часть, неизвестный не реагировал, стал материться в его адрес, ударил полицейского в область головы.

На злоумышленника надели наручники, он был задержан и доставлен в отделение.

"Полицейский обращался в медицинское учреждение, после оказания помощи продолжил несение службы", - отметили в пресс-службе.

В полиции добавили, что материалы проверки по факту нападения на сотрудника полиции направлены в органы следствия, которыми принято процессуальное решение. За содеянное законом предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

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