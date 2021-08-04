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Москва выделила 36 млн рублей создателям кинообразов города

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Гранты Москвы за создание образа города в кино и его популяризацию получили создатели восьми кинофильмов, в том числе картин На острие", "Доктор Лиза", "Человек из Подольска" и другие. Соответствующий приказ городского Департамента культуры опубликован на сайте мэрии.

Всего было выделено восемь грантов на общую сумму 36 млн рублей. Список получателей и присужденные им суммы составили в "Москино" по итогам конкурса.

Компания "Телесто-фильм" получит 9 млн рублей за картину "На острие", продюсерский центр "Молодежные инициативы" ("Команда мечты") и киностудия КИТ ("Доктор Лиза") - по 6 млн рублей. Гранты по 3 млн рублей получат создатели фильмов "Комета Галлея" ("Стар Медиа"), "Хандра" ("Кинокомпания Смена"), "Красотка в ударе" ("Марс Медиа"), "Человек из Подольска" ("Кинокомпания Новые люди") и "Побочный эффект" ("Друг друга").

По условиям конкурса, соискатели грантов должны были проводить съемки на территории узнаваемых и широко известных общественных пространств столицы, отражающих историческую и культурную самобытность города. Такие эпизоды должны составлять не менее 10% от общего хронометража фильмов.

Москва Москино КИТ Молодежные инициативы Телесто-фильм

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