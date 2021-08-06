В выходные между станциями "Сокольники" и "Красносельская" не будут ходить трамваи

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В выходные, 7 и 8 августа между станциями метро "Сокольники" и "Красносельская" не будут ходить трамваи, предупредил сайт мэрии Москвы.

На этом участке будут укладывать новые стрелки, которые должны обеспечить бесшумное движение трамваев.

Трамвай "Б" временно будет ходить от Курского вокзала до станции метро "Красносельская", далее до станции МЦД "Каланчевская". Трамвай № 7 поедет от Богородского до Сокольнической Заставы, трамвай № 13 — от Метрогородка до Сокольнической Заставы, трамвай № 45 — от Новоконной площади до "Красносельской", далее по маршруту № 7 до площади Тверская Застава.

Маршрут трамвая № 9 по выходным работать не будет.

Трамваи № 37 и 50 курсируют между станцией метро "Красносельская" и станцией МЦД Каланчевская.

Вместо трамваев пассажирам советуют пользоваться электробусом Т14 и автобусом Т41.