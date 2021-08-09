Московский зоопарк будет работать на час меньше

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Московский зоопарк сократил режим работы на один час для комфортного обитания животных.

"До осени еще далеко, но световой день немного уменьшается. Поэтому мы вынуждены сократить время работы зоопарка на 1 час", - говорится в сообщении, опубликованном на странице в фейсбуке.

С сегодняшнего дня увидеть редких животных можно будет с 7:30 до 21:00. При этом Московский зоопарк по-прежнему будет работать каждый день, без выходных.