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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на востоке Москвы

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Два автомобиля и автобус столкнулись на 9-й Парковой улице, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Автомобили въехали в заднюю часть автобуса, стоявшего перед пешеходным переходом. По предварительным данным, пять человек пострадали в автомобилях, в автобусе пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

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