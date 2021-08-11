Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на востоке Москвы

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Два автомобиля и автобус столкнулись на 9-й Парковой улице, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Автомобили въехали в заднюю часть автобуса, стоявшего перед пешеходным переходом. По предварительным данным, пять человек пострадали в автомобилях, в автобусе пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.