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Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве
Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - По предварительным данным, прирост осадков за последние 24 часа в столице составил 36 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в четверг.

"За сутки на город обрушилось около 47% месячной нормы осадков. Данные были получены в 6:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ", - рассказал представитель метеобюро.

По его информации, только за ночь в городе выпал 31 мм осадков - 40% августовской нормы. Норма осадков для августа в столице составляет 77 мм.

Синоптики прогнозируют, что затяжной дождь продлится в Москве до 18:00, и четверг может оказаться самым дождливым 12 августа в Москве с начала столетия.

Абсолютный рекорд дня с суточной нормой осадков 38,2 мм был установлен 12 августа 1980 года.

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