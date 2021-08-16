Турист из Москвы погиб после заплыва в мурманской бухте

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку после гибели туриста из Москвы после заплыва в селе Териберка (Кольский район, Мурманская область), сообщает региональное управление СКР.

По предварительным данным, в воскресенье мужчине стало плохо во время заплыва в бухте Териберки. Его незамедлительно подняли на борт лодки для оказания помощи. Однако спустя некоторое время он скончался.

Как уточняют следователи, погибший – житель Москвы 1972 года рождения. На его теле каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружено.

По данным Мурманского гидрометцентра, с воскресенья в регионе похолодало из-за циклона, который пришел с юга Скандинавии. В настоящее время в Териберке +8 градусов.

Териберка – популярное среди туристов поморское село. В 2015 году оно стало широко известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан".

По подсчетам властей Заполярья, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тыс. человек.