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В Москве электронный читательский билет стали принимать 440 библиотек

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Москве электронные читательские билеты начали принимать 440 городских библиотек, таких билетов в городе выдано уже более 560 тысяч, сообщила порталу мэрии заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Оформив универсальный читательский билет, горожане могут использовать его электронную версию - достаточно показать библиотекарю штрихкод на экране мобильного устройства", - рассказала она.

Оформить такой билет можно в любой московской библиотеке. Электронная версия доступна через портал mos.ru.

Единый читательский билет начали принимать во всех библиотеках Москвы в конце февраля 2021 года.

Москва Наталья Сергунина

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