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Москвичи стали вдвое чаще оформлять перепланировку недвижимости онлайн

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Жители Москвы активно оформляют перепланировку онлайн, в 2021 году число таких обращений увеличилось в два раза, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в пятницу.

"Услуга по оформлению перепланировки - одна из самых популярных, за семь месяцев этого года поступило более 20 тыс. таких заявлений. Это в два раза больше аналогичного показателя прошлого года", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что с 21 августа 2020 года госуслуга по согласованию перепланировки в Москве полностью переведена в электронный вид. Горожанам не нужно лично обращаться в МФЦ, а юридическим лицам - в жилищные инспекции по административным округам. Подать заявление и направить документы можно в любое удобное время из дома или офиса на сайте mos.ru. Уведомления о регистрации онлайн-заявления, сроках оказания госуслуги и принятом по заявлению решении доступны в личном кабинете и в электронной почте.

Москва Петр Бирюков

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